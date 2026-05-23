「高収入なら老後は安泰」――そんなイメージを持つ人は少なくないでしょう。しかし、どれだけ稼いでいても、それがいつまでも続くとは限りません。本記事では、杉村富生氏の著書『月々10万円、年120万円がず〜っと入ってくる 毎月配当株投資』（すばる舎）から一部を編集・抜粋し、高収入だった人・低収入だった人の“対照的な行く末”を解説します。年収1500万円・エリート社員の羽振りの良い生活マスメディアは一般的に給料が高