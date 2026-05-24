雪国を舞台に、“白い怪異”に侵されていく家族を描くホラー映画『氷血』が７月３日(金)より公開。実際に雪のなかで撮影したという本作のメイキング写真が到着した。父親の介護のため、豪雪地帯にある夫の実家に移住した夫婦。雪に包まれた世界で新たな生活が始まるが、その地には古くから語られてきた“白い存在”があった。それが何なのか確かなことは誰も知らない。しかし、“それ”を感じた瞬間から日常は静かに壊れていく。ホ