東南アジアを舞台に、日本人も巻き込まれる特殊詐欺の被害が広がっています。「旅行に誘われた」、その言葉を最後に消息を絶った中国人の男性。母親は「詐欺グループに捕らわれている」と訴え、国境を越え行方を捜し続けています。【画像で見る】男性失踪の経路 ベトナムで身分証を廃棄か“旅行”のはずが…消えた息子を捜し続ける母SNSで息子についての情報提供を呼びかける中国人の女性。1年前、息子がカンボジアに連れ去られた