お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）をめぐる、いじめ疑惑騒動が冷めやらぬ中、タレント鈴木紗理奈（48）が年下の女性タレントからテレビ朝日系バラエティー番組で「嫌いな芸能人」として名指しされ、SNSで《普通にいじめやん》など、こう訴えた。【写真】懲りないナイナイ岡村隆史…鈴木紗理奈の「ダマされ不倫」に不用意発言、“炎上グセ”また露呈《そんな当たり屋みたいな事されてそれ勝手に放送されてそういうの