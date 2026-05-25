Googleはスマートフォンやタブレット、ノートPCといったデバイスからテレビなどの大型ディスプレイに動画やコンテンツを送信・操作できるマルチスクリーン対応技術「Google Cast」を提供しています。このGoogle Castが、Appleの類似技術である「AirPlay」のようにiPhoneでも使えるようになる可能性が報じられました。Apple Watch Needs Shake-Up Amid Whoop, Oura, Google Fitbit Air; AirPods iOS 27 - Bloomberghttps://www.bloo