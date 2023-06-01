【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は24日、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉について「核施設の解体といったイランの核の脅威を排除することでトランプ米大統領と意見が一致した」とX（旧ツイッター）で述べた。トランプ氏と23日に協議したと説明した。イスラエルでは、米国がイランの核開発計画を棚上げにしたままイランとの合意に至るのではないかとの懸念が強まっている。ネタニヤフ氏はレバノンの親イラン