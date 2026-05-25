セリエA残留を決めているパルマは５月24日、最終節でサッスオーロと対戦し、１−０で勝利を収めた。日本代表GKの鈴木彩艶は出番なし。カルロス・クエスタ監督は前日会見で、控えGKエドアルド・コルビが出場することを明かしていた。鈴木がパルマでプレーする機会は、もうないかもしれない。以前から強豪の関心が伝えられているのは周知のとおり。この夏の人気銘柄となることが有力視されており、条件次第でパルマは売却する