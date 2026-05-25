ＴＭＨに人気集中、値幅制限いっぱいの４００円高は２３２０円でカイ気配に張り付いている。生成ＡＩ市場の急拡大に供給サイドが追い付かず、ＡＩデータセンターなど半導体インフラの拡充が世界的に急務となっている。同社は半導体製造装置の部品の販売や修理サービスを手掛けており、足もと奔流を形成する投資マネーの新たな物色ターゲットとして浮上している。半導体に特化した自社開発の越境Ｅ