STARTO ENTERTAINMENTは25日、公式Xを更新。31日に東京ドームで開催される嵐のラストツアーの最終公演に関して、公演チケットを持っていない場合は、会場への来場を控えるよう注意喚起した。同Xで「5/31(日) に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたし