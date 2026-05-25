クマに関するニュースで、新たな事実が判明しました。 【画像】酒田市の山林で遺体発見 山形県酒田市山谷の山林で、5日に見つかった男性の遺体について、警察はきょう、男性はクマによる被害で死亡したものと判明したと発表しました。 県内でクマに襲われ人が亡くなったのは、1998年以来38年ぶりだということです。 ※サムネ遺体が見つかった山への道 ■何があったのか 今月5日、酒田市の山中で発見された遺体は、警