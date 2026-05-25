インテル・マイアミのリオネル・メッシが、途中交代を余儀なくされたアメリカ1部インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間5月24日に行われた試合に先発出場したものの、負傷により途中交代を余儀なくされた。2026年ワールドカップ（W杯）の開幕を間近に控えるなかでのアクシデントに世界中で大きな動揺が広がっている。米スポーツ専門局「ESPN FC」が報じている。メッシはW杯前最後となるイ