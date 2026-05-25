中国最大の低価格コーヒーチェーン・瑞幸珈琲（ラッキンコーヒー）は5月18日、アルコール入りの特製ドリンク2種類を発売し、アルコール市場に正式参入しました。同ブランドは2023年に茅台（マオタイ）酒とコラボレーションした「醤香ラテコーヒー」を発売しましたが、アルコール度数が0．5％未満だったため、酒類としては管理されていませんでした。同社は年初から深セン市や上海市などの一部店舗で、ジン、梅酒、ウイスキーなどを