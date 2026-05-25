トレーディングカードを輸送している車からポケモンカード3400万円相当を盗んだとして、輸送を請け負っていた会社の元社員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】運転手が離れた隙に…ポケモンカード約3400万円相当を輸送車から盗んだ疑い 男2人逮捕 うち1人は輸送請け負う会社に当時勤務一部を売却し500万円ほど得たか捜査関係者によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、小林航太容