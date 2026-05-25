週明けの日経平均株価は大幅に値上がりして、史上初の6万5000円台で取引を終えました。きょうの東京株式市場は取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価の上げ幅は一時、2000円を超える場面もありました。結局、終値は6万5158円と再び最高値を更新しています。背景にあるのは、アメリカとイランの停戦に向けた期待感が高まったことで、原油先物価格の上昇が一服し、景気悪化への懸念も和らいだことです。こうした流れを受け