女優の広瀬アリスがＸ（旧ツイッター）の更新を止めて２３日で２か月が経った。その間、ネットユーザーからは心配の声が寄せられている。「だいぶ更新ないけど、お元気なのかしら」「まだ今年度１回もポストしてないじゃないですか」「アンチ程何かと書き込むだろうけど、フォロワーのほとんどはアリスちゃんの事が好きで観てると思うので良きタイミングで復活してねぇ！！」などといった声だ。「まだ自粛してるのか自粛させら