任天堂がパートナー企業やサプライヤーに対し、2027年3月までの1年間で約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請したとBloombergが報じています。Nintendo Seeks to Top Conservative Switch Forecast by About 20% - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/nintendo-seeks-to-top-conservative-switch-forecast-by-about-20Nintendo Reportedly Producing 20 Million Switch 2 Consoles In