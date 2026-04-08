Snow Man、ベスト盤が「合算アルバム」でダブルミリオン 嵐・米津玄師に次ぐ“史上3組目”記録【オリコンランキング】
Snow Manが2025年1月に発売したベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、8日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」において、オリコン史上3組目の累積200万ポイントを突破した。
【画像】勢い止まらない…Snow Manミリオン達成アルバムの記録
同ランキングでの累積200万ポイント達成は、嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年9月16日付）、米津玄師『STRAY SHEEP』（2021年1月4日付）以来、5年3ヶ月ぶり史上3組目。
最新4月13日付の同ランキングにおいて、週間0.5万PT（4,627PT）で18位にランクイン。累積ポイント200.1万PT（2,000,916PT）のうち、CD売上によるポイントが159.6万PTを占めた。CD売上によるポイント獲得が大きくけん引したほか、ストリーミングも着実にポイントを積み上げた。
【累積ポイントの内訳】
CD：159.6万PT（1,596,403PT）／ストリーミング：39.0万PT（389,958PT）／ダウンロード：1.5万PT（14,555PT）
本作は、2025年2月3日付で自己最高となる週間139.5万PT（1,395,344PT）を記録。2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて、2019年7月8日付の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の週間130.4万PT（1,304,251PT）を上回り、歴代最高週間ポイントを記録した。
昨年末発表の「オリコン年間ランキング 2025」においても、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」「合算アルバムランキング」で1位を獲得している。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【画像】勢い止まらない…Snow Manミリオン達成アルバムの記録
同ランキングでの累積200万ポイント達成は、嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年9月16日付）、米津玄師『STRAY SHEEP』（2021年1月4日付）以来、5年3ヶ月ぶり史上3組目。
【累積ポイントの内訳】
CD：159.6万PT（1,596,403PT）／ストリーミング：39.0万PT（389,958PT）／ダウンロード：1.5万PT（14,555PT）
本作は、2025年2月3日付で自己最高となる週間139.5万PT（1,395,344PT）を記録。2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて、2019年7月8日付の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の週間130.4万PT（1,304,251PT）を上回り、歴代最高週間ポイントを記録した。
昨年末発表の「オリコン年間ランキング 2025」においても、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」「合算アルバムランキング」で1位を獲得している。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞