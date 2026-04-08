猫同士の間で起こりやすいトラブル5つ

猫同士のトラブルは、必ずしも毎回激しいケンカになるとは限りません。縄張り意識や性格の違い、生活環境の小さなストレスが積み重なって、少しずつ関係が悪化していくこともあります。まずは、起こりやすい代表的なトラブルを見ていきましょう。

1.縄張り争い

先住猫のテリトリーに新入り猫が入ると、「ここは自分の場所」という防衛本能が刺激され、威嚇や追いかけ、ケンカにつながりやすくなります。

特にオス猫や、もともと臆病で神経質な性格の猫ほど、こうした反応が強く出やすい傾向があります。新入り猫を迎えた直後だけでなく、引っ越しや模様替えなどで環境が変わったときにも起こりやすいトラブルです。

2.発情期・ホルモン由来のケンカ

去勢・避妊をしていない場合、メスが発情期になると周囲のオスはホルモンの影響で攻撃性が高まりやすくなります。

異性をめぐる争いだけでなく、イライラから八つ当たりのような攻撃が起こることもあり、普段は仲良く見える猫同士でも急に関係が荒れることがあります。一時的なものに見えても、これをきっかけに関係がこじれる場合があるため注意が必要です。

3.性格や相性の不一致

甘えん坊で積極的に距離を詰める若い猫と、静かに過ごしたいシニア猫のように、「ちょうどいい距離感」が合わない組み合わせではストレスが起こりやすくなります。

片方は遊びや交流のつもりでも、もう一方にはしつこく感じられ、一方的に追いかける・執拗にちょっかいを出すといった“いじめ構図”になることもあります。表立ったケンカが少なくても、こうした相性のズレは大きな負担になりやすいものです。

4.生活資源（ごはん・トイレ・寝場所）をめぐる争い

トイレの数が少ない、ごはん皿が近すぎる、人気の窓辺やキャットタワーがひとつしかないなど、取り合いが起こりやすい環境では、唸りや威嚇、ケンカが増えやすくなります。

特に多頭飼いでは、食事・水・寝床・高い場所などの“生活資源”が不足すると、日常的な緊張が続きやすくなります。こうした小さな競争の積み重ねが、粗相や食欲低下など別の問題につながることもあります。

5.遊びがヒートアップして本気ケンカになる

最初はじゃれ合いのように見えても、興奮が高まりすぎると爪や歯に力が入り、本気のケンカに発展することがあります。

特に毎回同じ組み合わせでエスカレートする場合は、単なる遊びではなく、相性や緊張感が影響している可能性があります。「遊んでいるだけ」と思って見過ごしているうちに、関係が悪化していくケースもあるでしょう。

問題が発生する原因

猫同士のトラブルは、単に「仲が悪いから」起こるわけではありません。縄張り意識や生活環境、性格の違いなど、いくつかの要因が重なることで問題が表れやすくなります。

縄張り意識が強く、新入り猫や環境の変化に敏感に反応する トイレ、ごはん、寝床、高い場所などの資源が不足している 性格や距離感の相性が合わず、一方に ストレス が偏っている 発情期や体調不良、痛みなどで攻撃性が高まっている 遊びの興奮が強くなり、そのまま本気のケンカに発展する

猫同士の問題は、「性格」よりも「環境」が引き金になっていることが少なくありません。だからこそ、行動だけを見るのではなく、まずは暮らしの中にストレス要因がないかを見直すことが大切です。

猫同士の関係改善のコツ

猫同士を無理に仲良くさせようとするより、まずは衝突が起こりにくい環境を整えることが大切です。取り合いを減らし、距離を選べるようにするだけでも、関係が落ち着きやすくなることがあります。

設備を増やして「取り合い」を減らす

トイレは「猫の頭数＋1個以上」を目安に用意し、ごはん皿や水飲み場、寝床も複数に分けて配置するのが基本です。

人気の場所がひとつしかないと争いが起きやすくなるため、窓辺や高い場所もできるだけ分散させておくと安心です。

高さと隠れ場所で距離を取れるようにする

キャットタワーや棚を使って上下に移動できる空間を作ると、猫同士が同じ床面でぶつかる機会を減らしやすくなります。

さらに、箱やベッド、家具の陰など、視線を切って隠れられる場所があるだけでも安心感は大きく変わります。

新入り猫は段階的に慣らす

新しい猫を迎えるときは、いきなり同じ空間で過ごさせるのではなく、まずは隔離してニオイ交換から始めるのが基本です。

その後、短時間の顔合わせを少しずつ重ねていくことで、お互いの存在に慣れやすくなります。

ケンカが増えるなら一時的に分ける

「仲良くしてほしい」という思いがあっても、衝突が激しいときは一度物理的に距離を取ったほうが落ち着くことがあります。

時間帯を分けて別々の部屋で過ごさせたり、片方ずつ自由に動ける時間を作ったりするだけでも、緊張はかなり下がります。

ずっと同じ空間に居させることにこだわらず、いったん関係をリセットする選択も必要でしょう。間取りに合わせて、猫同士がすみ分けできるよう工夫することをおすすめします。

去勢・避妊と体調管理を見直す

ホルモンの影響による攻撃性は、去勢・避妊によって大きく軽減できる場合があります。また、急に攻撃的になった猫には、痛みや体調不良が隠れていることも。

環境だけでなく、健康面もあわせて確認することが、トラブル改善には欠かせません。

まとめ

猫同士のトラブルは、縄張り争い、発情期のケンカ、相性の不一致、資源の取り合い、遊びのエスカレートなど、さまざまな形で起こります。その背景には、猫の本能だけでなく、生活環境や距離の取りにくさ、体調の変化が関わっていることも少なくありません。

叱って解決しようとするより、取り合いを減らし、逃げ場と安心できる場所を増やしてあげることが改善の近道です。小さなストレスの段階で環境を整えていくと、猫同士の関係も少しずつ落ち着きやすくなるでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)