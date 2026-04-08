ランチにも、おでかけにも テイクアウトスープ専門店「Soupday」（大分市中央町）

大分市中央町 Soupday

ほっとするあったかスープ、歩きながらでも楽しめる本場の韓国屋台グルメ、そして台湾発の大人気ティーカフェがついに大分に初上陸。田中景子リポーターが大分市内の話題の新店を巡り、テイクアウトグルメの最前線を調査しました。

大分市中央町に店を構える「Soupday」。場所は階段の下という、まさに"隠れ家"のようなところにあります。店内はコンパクトな空間で、温かみのある雰囲気です。

こちらは大分市志村に本店を持つスープ店の姉妹店で、販売のみを行うテイクアウトのスープ専門店です。本店で毎日丁寧に仕込んだスープを運び込み、中央町の店舗で販売しています。購入したスープは翌日まで日持ちするのがうれしいポイントです。

大満足のボリューム「3種のきのこと炙りベーコンの濃厚マルゲリータスープ」

今回いただいたのは、一番人気のメニュー「3種のきのこと炙りベーコンの濃厚マルゲリータスープ（570円）」。たっぷりの野菜やきのこのうまみが詰まっていて、表面にはとろりと溶けたチーズが広がっています。

一口飲んだ田中リポーターは「優しいお味。トマトの甘さと和風な感じがありますね」とほっこり。

すべてのスープに「おだし」が使われている

この店のスープの特徴は、すべてのメニューに「おだし」を使っていること。「だしソムリエ」という資格を持つオーナーの山本さんは「自然なうまみを引き出すために、自然のものからうまみ成分を取りたかった。スープと掛け合わせたらきっとおいしくなると思って」とこだわりを話してくれました。

スープ1杯でお腹いっぱいになるほどの満足感があります。おでかけのお供やランチなどに1杯いかがですか。

大分で本場の韓国屋台気分を 「MARU 大分韓国屋台」（大分市荷揚町）

大分市荷揚町 MARU（マル） 大分韓国屋台

続いて向かったのは、大分市役所そばの荷揚リンクスクエア1階にある「荷揚町商店」。弁当店はじめ、焼き菓子、コーヒー、デザートまでなど、数店舗が交代で出店しているミニマルシェです。

そこにあるのが、韓国出身のソルさんが腕を振るう「MARU（マル） 大分韓国屋台」です。

本場韓国の屋台をコンセプトにしたお店で、「歩きながら食べる、簡単に食べられるものを提供したい」というソルさんの思いが詰まっています。テイクアウトはもちろん、施設内のスペースで食べることもできます。

食べやすいようにコップに入れて提供される「チャプチェ」

自慢のメニューはホットクとチャプチェ。チャプチェは春雨と白菜・キャベツ・にんじん・薄切り肉などを一緒に炒め煮した韓国の定番料理で、こちらでは食べやすいようコップに入れて提供されます。辛さは控えめ、甘さがしっかりと感じられる味わいです。「辛いのが苦手という日本の方も多いので、ちょっと甘さを入れている」とソルさんが説明してくれました。野菜たっぷりで、栄養もばっちり取れます。

韓国屋台の定番おやつ「ホットク」

ホットクは、砂糖・シナモン・アーモンド・ピーナッツで作った餡を生地で包んで焼き上げたおやつ。もちもちの生地とナッツの食感が絶妙にマッチしています。「これから温かくなるのでピクニックとかにも持っていけますね」と田中リポーターも太鼓判を押しました。

大分にもついに！台湾発の大人気ティーカフェ「Gong cha」（大分市中央町）

大分市中央町 Gong cha（ゴンチャ）

最後は、大分に初上陸して大きな話題を呼んでいる「Gong cha（ゴンチャ）」へ。台湾発祥のグローバルティーカフェで、世界に2000店舗以上、日本国内でも200店舗以上を展開するブランドです。大分オーパ1階という好立地に店を構え、明るくおしゃれな雰囲気が漂います。

メニューがとても豊富で、シロップや氷の量、トッピングがカスタマイズできます。「組み合わせ次第では1万通り以上」というそのバリエーションの多さに、田中リポーターも驚いた様子でした。

黒いパール（タピオカ）がたっぷり入った「ブラックミルクティー」

迷ったときは、定番メニュー「ゴンチャファイブ」の中から選ぶのがおすすめです。今回は「ブラックミルクティー」を注文。トッピングのパール（タピオカ）は店内で毎日調理されていて、もちもち食感が魅力です。紅茶の豊潤な香りも楽しんでくださいね。

杏仁豆腐の食感も楽しい「いちご杏仁ミルクティー」

さらに、大人気の季節限定メニュー「いちご杏仁ミルクティー」（Mサイズ670円）もいただきました。ベースには台湾・阿里山（ありさん）産の高級烏龍茶葉を使用。田中リポーターは「いちごの甘酸っぱさに杏仁の優しい甘さ。後味がすっきりするのはやっぱりティーが入っているから」と絶賛しました。毎年楽しみにしているファンも多いという、この季節ならではの1杯です。阿里山烏龍ティーを使ったメニューにはほかに台湾産のパッションフルーツと合わせたフルーツティーもあり、トッピングにはナタデココがおすすめとのことです。