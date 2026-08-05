「ガチャーンという衝突音とキャーという叫び声」軽乗用車が別の車に追突され横転 周囲騒然 大分

大分県大分市の県道で、6日午後、軽乗用車が後ろを走っていた別の車に追突され横転しました。 この事故で横転した車に乗っていた女性が軽傷だという…