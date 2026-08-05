TOSテレビ大分
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ジェイリースFC JFL開幕を前に知事にシーズンの活躍誓う「臆せずにどんどんチャレンジする」大分
JFLに参戦するジェイリースFCの監督や選手が7日、開幕を前に佐藤知事を訪ねシーズンの活躍を誓いました。 ジェイリースFCは今シ&…
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“別府温泉”熊本地震の被災地へ 移動式施設を八代市内の避難所に設置 毎日約10トンの温泉届ける 大分
熊本地震の支援のニュースです。 全国的にも知られる大分県の別府温泉。そのお湯で被災者の入浴を支援しようと移動式の温泉施設が7日現地に出…
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“南海トラフ巨大地震”県の有識者会議 9市町で最大震度見直し 8市町で震度が“引き上げ” 大分
有識者会議（7日） 大分県内で想定される地震の被害を見直す有識者会議が7日開かれました。 南海トラフ巨大地震では9つの市と町で最大震度が…
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東九州新幹線 ケーススタディ対象路線に 大分県知事「早期の整備計画路線への格上げに期待」
知事会見（8月） 国土交通省は、7日東九州新幹線についてルート案や需要などを調査する「ケーススタディ」の対象路線とすることを…
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お盆の帰省ラッシュ JRは混雑ピーク 熊本地震の影響で一部予約キャンセルも 大分
お盆を古里で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まっています。 JRは、7日がピークで大分駅では多くの帰省客の姿が見られました。 JR九州によ…
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「ハローキティ展」来場者2万人突破 誕生から50年のグッズ展示 県立美術館で9月23日まで
大分市で開催されているハローキティ展の来場者数が7日、2万人を突破しました。 7月17日から大分県立美術館で始まったハローキティ展。…
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夏の風物詩“府内戦紙” 本番直前の様子を会場から中継 大分七夕まつり始まる
大分県大分市で7日夜から大分七夕まつりが始まります。 そしてメインイベントが府内戦紙、本番直前の様子を中継でお伝えします。 大分市の夏の風…
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“コンサートの最中”に地震発生を想定した避難訓練 ホルトホール大分が毎年実施
地震が発生した場合に備えようと大分県大分市で7日避難訓練が行われました。 想定はコンサートの最中です。 この訓練は大分市のホルトホ…
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「ガチャーンという衝突音とキャーという叫び声」軽乗用車が別の車に追突され横転 周囲騒然 大分
大分県大分市の県道で、6日午後、軽乗用車が後ろを走っていた別の車に追突され横転しました。 この事故で横転した車に乗っていた女性が軽傷だという…
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9月開催「葡萄酒まつり」をPR 安心院産ブドウを使った限定ワインや県産牛のステーキなど 大分
9月に開催される葡萄酒まつりの関係者が、6日TOS本社を訪れイベントをPRしました。 大分県宇佐市安心院町のワインの魅力を知ってもらおうと毎年開催…
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被災した熊本県民など対象に 大分市が市営住宅を無償で提供 入居期間は最長1年間【令和8年熊本地震】
熊本県で最大震度7を観測した7月の地震で住宅に住めなくなった熊本県民などを対象に、大分市が市営住宅を無償で提供すると6日発表しました。 大分市…
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変わる会社員のランチ 街中に社員食堂で食事代補助 オフィスに置き型社食も 大分
物価高が続く中、外食をする際の金額も上がっていると頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。 こうした中、従業員への福利厚生としてラン…
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大分市ひき逃げ事件 61歳の男を逮捕 歩道で65歳女性を軽乗用車ではね現場から逃走した疑い
大分県大分市の歩道で4日女性が車にはねられ重傷を負ったひき逃げ事件で警察は市内に住む61歳の男を逮捕しました。 道路交通法違反のひき逃げなどの…
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ニセ社長詐欺 被害免れた社長が手口語る 経理担当者に振り込み急かすLINE 内容に不信感 大分
社長などになりましてメッセージを送り、会社から現金をだまし取るいわゆる「ニセ社長詐欺」についてです。大分県内でも2026年初めて被害が確認…
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草間彌生さんなど芸術家の作品を集めた「ラブ！ヴァンガード！！」来場者1万人突破 大分県立美術館
大分市で開かれている草間彌生さんなどのアート作品を集めた企画展が6日、来場者1万人を突破しました。 1万人目の来場者稲葉由佳利…
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81回目の原爆の日「傷が残り続ける戦争の恐ろしさを強く感じた」中学校で朗読劇 平和の大切さ学ぶ 大分
広島に原爆が投下されてから6日で81年です。 大分県大分市の中学校では平和授業の一環で朗読劇が行われ、生徒たちが平和の大切さについて学びました…
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【台風13号】夏の風物詩“大分七夕まつり”に影響は？ ホーバークラフトは7日8日欠航
7日から大分県大分市で夏の風物詩大分七夕まつりが始まりますが、台風はどうでしょうか。 ここからは気象予報士の大波多さんの解説です。 ◆大波多…
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ひき逃げ事件で60代男性が関与ほのめかす 逮捕状請求へ 被害女性は重傷 大分
大分県大分市で4日夜、歩道を歩いていた高齢の女性が車にはねられ重傷となるひき逃げ事件が発生しました。警察は現場から逃走したとみられる車を発見…
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高齢女性が車にはねられ重傷 車は店の駐車場を通って逃走 ひき逃げ事件として捜査 大分
大分県大分市で4日夜、歩道を歩いていた高齢の女性が車にはねられるひき逃げ事件が発生しました。女性は重傷です。 現場を調べる警察官 …
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大分で8年ぶりに県議の海外視察 22人が欧州に 専門家「成果踏まえて具体的なアクション必要」
8年ぶりの海外視察 欧州3か国を分かれて訪問 計22人 費用は約3400万円 フランスでの視察の様子 県議会事務局提供 福岡県議会では正…