この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

梅子の年金トーク!が「【年金いくら？】親子でもお金は他人…サービス業69歳の年金インタビュー」を公開した。



動画には、65歳までサービス業で働いていた69歳の男性・ボブさんが登場。「親子でもお金は他人」と終活の重要性を語るなど、波乱万丈なエピソードとともにリアルな老後のお金事情が明かされた。インタビューは、ボブさんの現在の年金額やこれまでの経歴の話題からスタート。月18万円の公的年金に加え、30歳の時に偶然耳にした知人の会話をきっかけに個人年金にも加入しており、月約3万円の収入があると明かした。



続いて話題は住まいの遍歴へと移る。過去にマンションの管理組合の理事長を務めた際、大規模修繕で資金が足りず、代表として借金をしたエピソードを披露。住み替えのタイミングも重なり「1億円ぐらいになっちゃった」と苦笑いを浮かべながら振り返ると、インタビュアーも「怖い」と思わず声を上げた。現在はすべて完済し、妻と次男、愛犬とともに悠々自適に暮らしているという。



また、年金事務所へ相談に行く際のポイントにも言及。本人以外の情報は教えてもらえないため、「お二人で行かれた方が良い」と、夫婦揃って行くことを勧めるなど、実践的なアドバイスを送った。終盤では、自身の母親が亡くなった際の苦労を振り返る。遺産や持ち物の把握が難しかった経験を明かし、生前に母親から「親子でもお金は他人」と言われた言葉を紹介。残された家族が困らないよう、エンディングノートを活用し、人間関係や不用品の断捨離を進めていると、真剣な表情で自身の終活論を語った。



動画の最後では、出演への謝礼として提案されたギフト券を、「もうこれで十分ですので」と、チャンネルからプレゼントされたエンディングノートを掲げて辞退する一幕も。「次の方にお役立てください」と気遣いを見せるなど、波乱の人生を歩みながらも前向きに老後を楽しむボブさんの、誠実な人柄が滲み出る対談となった。