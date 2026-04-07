「傷ついたら自分のせい」前田敦子（34）が語る“折れない生き方”。舞台中に体に異変…救われた“大物俳優の一言”とは

「傷ついたら自分のせい」前田敦子（34）が語る“折れない生き方”。舞台中に体に異変…救われた“大物俳優の一言”とは