3月30日から、日本テレビの水卜（みうら）麻美アナウンサーが総合司会を務める朝の情報番組『ZIP!』がリニューアル。新たな出演者や新セットが並び、視聴者からも好評だ。だが現在、SNSでは、この番組にかかわるスタッフの行動が物議を醸している。

問題となったのは、4月初旬に投稿されたあるユーザーのInstagramの投稿だ。

「『ZIP!』の制作現場の台本やシフト表、さらには日本テレビの入構証と見られる画像が、Instagramのストーリーズに投稿されたのです。入構証にはスタッフと思しき名前も記載されており、Xで拡散され炎上状態になりました。制作会社に入社したばかりの新入社員が、SNSにアップしたのではないかと疑う声もあがっています」（スポーツ紙記者）

本誌「Smart FLASH」が問題の投稿を確認したところ、すでにアカウントは削除されていたが、SNSで拡散された画像には、『ZIP!』の番組名や4月3日の放送日、さらには総合司会の水卜アナや金曜レギュラーパーソナリティーの「Snow Man」阿部亮平の名前が記されていた。

朝の情報番組の“資料流出”疑惑に関して、Xでは

《重大な情報漏洩じゃないですか。コンプライアンス的にかなりヤバいですね》

《このご時世、コンプラ研修とかしてないの?》

など、厳しい声が多数あがっている。

「投稿された画像には、番組スタッフの名前が入ったシフトや、入構証のIDのようなものも写っており、本来、社外に出してはならないものだと思われます。こうした資料を、不特定多数の人が閲覧するInstagramに投稿する人物がいたことで、番組の管理体制が疑われかねない事態になっています」（芸能担当記者）

くしくも“コンプライアンス”をめぐって、日本テレビは2025年、大きな注目を集めた。

「2025年6月、日本テレビは元TOKIOの国分太一さんに、コンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、レギュラー番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』からの降板を発表しました。降板に関して、日本テレビの福田博之社長が会見を開いて説明するなど、タレントの問題行為に厳しい姿勢を示しました。コンプライアンスを重視するだけに、日本テレビが今回の事案を受けてどのような対応をするか、気になるところです」（同前）

『ZIP!』にかかわるスタッフが番組資料をSNSで公開したことへの認識、さらに問題のスタッフへの処分は検討しているのか。本誌が日本テレビに見解を尋ねたところ、

「番組制作に関する詳細については回答を控えさせていただきますが、本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」（日本テレビ広報部）

との回答だった。

「みんなの朝に、彩りと温もりを。」をキャッチコピーに掲げる『ZIP!』。新年度早々、思わぬ混乱に見舞われてしまった。