Google（グーグル）は、新たなオープンAIモデル「Gemma 4」シリーズを公開した。Google AI Studioや「Google AI Edge Gallery」アプリで試すことができる。

「Gemma 4」は、Googleが開発したオープンで軽量なAIモデル。Gemini 3と同じ技術基盤で構築され、コード生成やエージェント作業が実行できるほか、視覚や音声を処理できるマルチモーダル機能を備える。

パラメータ数ごとに、「Effective 2B」「Effective 4B」「26B Mixture of Experts」「31B Dense」の4モデルが用意されている。

26B（MoE）と31B（Dense）のモデル

26Bと31Bは、研究者や開発者に向けた大型のAIモデル。テキストアリーナの総合ランキング（オープンモデル）において、31Bは3位、26Bは6位を獲得し、これは20倍大きなモデルに性能で匹敵するという。非量子化バージョンは単一の80GB NVIDIA H100 GPU上で実行できるほか、量子化バージョンなら消費者向けのGPU上で実行できる。

26Bは、推論時に一部の必要な領域だけを利用し、大きなパラメータ数と高速な推論の両立を可能にする「Mixture of Experts」（MoE）を採用したモデル。260億パラメータのうち、推論時は38億パラメータのみ活性化されるため、高速に実行できる。

31Bは、推論時に全パラメータを利用するDenseモデル。最大限の品質を追求し、特定用途向けにファインチューニングする際の基盤モデルとしても利用できる。

2Bと4Bモデル

2Bと4Bは、メモリー使用量や消費電力を抑制し、エッジデバイス上で実行できるようにした小型のAIモデル。スマートフォンやRaspberry Pi上で、マルチモーダル・低遅延処理を実現する。

また同AIモデルは、Google Pixelなどに搭載される予定の「Gemini Nano 4」のベースとなる。

オープンに利用可能

Gemma 4シリーズは、オープンソースライセンス「Apache 2.0」で公開されており、商用利用が可能。クラウド上で実行する「Google AI Studio」や端末上にダウンロードして実行する「Google AI Edge Gallery」アプリで試すことができる。ほかにも、同モデルはHugging FaceやKaggleで配布されており、OllamaやLM Studioなどを通して、パソコン上でローカルに実行することもできる。