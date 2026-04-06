

第12回九州戯曲賞

九州戯曲賞は、九州地域演劇協議会などが主催する戯曲賞。2009年創設。九州7県で活動する劇作家が対象となっている。才能を発掘するだけでなく九州全体の演劇のレベルを上げることも目的としており、複数人による一次審査の講評を応募者全員に郵送していることが大きな特徴。既発表・既上演の作品や、他の戯曲賞への応募歴のある作品・過去に受賞歴のある作品も応募することが出来る。

第12回九州戯曲賞

・対象者

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県に在住またはこの７県を主たる活動の場とする演劇戯曲の執筆者。

・対象作品

令和6年4月から令和8年3月までに書き下ろした作品。

・大賞賞金

30万円（佳作、奨励賞等の賞を設置することがあります。）

・応募締切

令和8年4月20日（月）必着

・応募本数

1人2作品まで