牛乳200gから同量作れる！コスパ最強＆低脂質の自家製クリームチーズ風スプレッド
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【超低脂質・低コストなのに美味しい】自家製クリームチーズ風スプレッド！牛乳から同量のクリームチーズを作る方法 低カロリー/低脂質なのに濃厚で美味しい！たっぷり食べても罪悪感なし。」と題した動画を公開した。牛乳と身近な材料を使って、脂質やカロリーを抑えた自家製クリームチーズ風スプレッドの作り方を紹介している。
一般的な自家製クリームチーズの作り方-牛乳を酢で分離させる方法では牛乳の量の1/4程度しかチーズができないが、本レシピでは牛乳と同量の200gのクリームチーズができるという。動画では、鍋に白味噌と米粉を入れ、牛乳を少しずつ加えてダマにならないように混ぜ合わせる工程からスタート。湯煎で加熱してとろみがついたら、バターとレモン汁を加える。レモン汁の酸味が「クリームチーズらしさを加えてくれます」と解説されている。最後に、溶かしたゼラチンを加えて型に入れ、冷蔵庫で冷やし固めれば完成だ。
完成したスプレッドについて、「パンに塗ると見た目も味も食感もまさにクリームチーズです！」と大絶賛。さらに、塩胡椒でパンチを効かせたり、ターメリックを加えてマヨネーズ風にしたり、牛乳と合わせてレアチーズ風クリームにするなど、様々なアレンジ方法も紹介されている。また、市販のクリームチーズに比べてカロリーは56%減、脂質は75%減、コストは71%減と、ヘルシーかつ経済的であることも比較データで示された。
パンのお供や、お菓子作りの材料としても大活躍間違いなしの万能スプレッド。カロリーを気にせずたっぷり楽しめる手作りレシピに、ぜひ挑戦してみてはいかがだろうか。
一般的な自家製クリームチーズの作り方-牛乳を酢で分離させる方法では牛乳の量の1/4程度しかチーズができないが、本レシピでは牛乳と同量の200gのクリームチーズができるという。動画では、鍋に白味噌と米粉を入れ、牛乳を少しずつ加えてダマにならないように混ぜ合わせる工程からスタート。湯煎で加熱してとろみがついたら、バターとレモン汁を加える。レモン汁の酸味が「クリームチーズらしさを加えてくれます」と解説されている。最後に、溶かしたゼラチンを加えて型に入れ、冷蔵庫で冷やし固めれば完成だ。
完成したスプレッドについて、「パンに塗ると見た目も味も食感もまさにクリームチーズです！」と大絶賛。さらに、塩胡椒でパンチを効かせたり、ターメリックを加えてマヨネーズ風にしたり、牛乳と合わせてレアチーズ風クリームにするなど、様々なアレンジ方法も紹介されている。また、市販のクリームチーズに比べてカロリーは56%減、脂質は75%減、コストは71%減と、ヘルシーかつ経済的であることも比較データで示された。
パンのお供や、お菓子作りの材料としても大活躍間違いなしの万能スプレッド。カロリーを気にせずたっぷり楽しめる手作りレシピに、ぜひ挑戦してみてはいかがだろうか。
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