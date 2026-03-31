ポイント・クーポンを使いこなす美容費節約術。楽天・ホットペッパービューティーで年間いくら得するか

楽天市場はポイント還元で実質価格を下げられる

楽天市場は、購入金額に応じてポイントが付与される仕組みです。美容アイテムの購入でも節約効果が期待できます。ここでは、楽天市場の節約効果について解説します。



通常還元でも一定の節約効果がある

楽天市場は通常でも1％程度のポイント還元があり、1万円分のコスメやスキンケアを購入した場合、100円相当のポイントが付与されます。日常的に購入を続けることで、少しずつ還元額が積み上がっていきます。



キャンペーン活用で還元率が大きく上がる

セール期間やキャンペーンを利用すると、還元率が数％から10％以上になるケースもあります。仮に年間で10万円分の美容アイテムを購入し、平均5％還元を受けた場合、年間で5000円相当のポイント還元です。

中でも「楽天スーパーSALE」では、条件を満たすことで、ポイント獲得倍率が最大47倍にアップします。購入タイミングを調整するだけで節約額が変わるため、こまめにチェックしておきましょう。



ホットペッパービューティーはクーポンとポイントが併用できる

ホットペッパービューティーでは、クーポンとポイントを組み合わせることで支出を抑えられます。ここでは、ホットペッパービューティーの節約効果について解説します。



クーポン利用で1回あたりの支払いが下がる

ホットペッパービューティーでは、新規・リピート向けのクーポンが多数用意されている人気予約サイトです。1回あたり数百円から数千円の割引が適用されるケースがあります。仮に毎回1000円の割引を受けた場合、年間で1万円以上の節約につながる可能性があります。



ポイント利用で実質負担をさらに軽減

予約や来店によってポイントが付与され、そのポイントを次回利用に充てられるのも大きな特徴です。クーポンと併用することで、実際の支払い額をさらに抑えられます。継続的に利用することで、節約効果を徐々に実感できるでしょう。



楽天とホットペッパーを併用すると節約効果が高まる

物販とサロンの両方でポイント・クーポンを活用することで、年間の美容費を効率よく抑えられます。年間節約額の大まかな目安は以下の通りです。



・楽天市場（コスメ購入）：約3000～8000円

・ホットペッパー（サロン利用）：約5000～1万5000円

・合計：約8000～2万3000円

利用頻度や金額によって差はありますが、年間で数千円から2万円程度の節約につながるケースもあります。

1回あたりの節約額は小さくても、年間で見るとまとまった金額になるため侮れません。美容費は継続的な支出であるため、ポイントやクーポンをうまく活用して支出を抑えましょう。



節約効果を高める使い方のコツ

ポイントやクーポンは使い方によって効果が大きく変わります。ここでは、節約効果を高める使い方のコツを2つ紹介します。



購入タイミングを意識する

楽天市場で購入するなら、通常時よりもセールやキャンペーン期間の方がおすすめです。日用品やスキンケアなど、定期的に購入するものは、必要になる時期を見越してまとめて購入することで効率よく還元を受けられます。

無計画に購入すると不要な出費につながる可能性があるため、あらかじめリスト化しておくことが、節約とポイント獲得を両立する上で重要です。



クーポンとポイントを併用する

ホットペッパービューティーでは、クーポンによる割引とポイント利用を組み合わせることで、支払い額をさらに抑えられます。例えば、クーポンで施術料金を下げた上で、保有しているポイントを充当すれば、実際の支払いは大幅に軽減されます。

また、来店によって新たにポイントが付与されるため、次回予約時に再度利用でき、継続するほど節約効果が積み上がる仕組みです。クーポン内容や利用条件はサロンごとに異なるため、予約前に比較検討することで、より有利な条件で利用できるでしょう。



ポイントを活用して美容費を浮かせよう

楽天市場とホットペッパービューティーを活用することで、美容費の実質負担を抑えられます。コスメ購入ではポイント還元、サロン利用ではクーポンとポイントの併用によって、年間で1万円以上の節約につながるケースもあるでしょう。

1回あたりの差は小さくても、継続的に活用することで支出全体に大きな影響を与えます。重要なのは無理に節約することではなく、同じ支出でも効率よく使う視点を持つことです。ポイントとクーポンを上手に活用して、無駄を抑えながら美容を楽しみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー