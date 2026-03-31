真っ白でふわふわ、綿あめのようなフォルムが自慢のビションフリーゼさん。お散歩中に強風に吹かれてしまって…思った以上に作画崩壊する光景が話題になっているのです。

まるで漫画のキャラクターのような、思わず笑顔になるそのお姿は記事執筆時点で369万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：散歩をしている『モフモフの犬』→強風に吹かれた結果…『作画崩壊』してしまった光景】

モフモフの犬が散歩中、強風に吹かれた結果…

Xアカウント『@bichonpun』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「プン」ちゃんのお姿。

この日も元気いっぱい、飼い主さんと共にお散歩を楽しまれていたというプンちゃん。そのお姿を撮影していたところ、強風に吹かれてしまって…思った以上に『作画崩壊』してしまったというのです。

思った以上に『作画崩壊する光景』に反響

ふわふわで綿あめのようなプンちゃんにとって、強風はまさに天敵。まん丸のお顔は強風によって押しつぶされるかのように形を変えてしまい、こころなしか瞳の位置さえ変わって見えてしまうほど。

ふわふわもこもこのお体は、向かい風に煽られていることがひと目で分かるほどに靡いており、まさに『作画崩壊』という表現がぴったり。

意図的に現実で表現することは難しい、漫画やアニメでしか見られないようなそのお姿は多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「風の作画監督、仕事しすぎｗ」「歩くマシュマロ」「とてもかわいい」「可愛すぎます」「かわいいよー」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

お餅？マシュマロ？ふわふわな女の子の日常

ビションフリーゼのプンちゃんは、真っ白でふわふわ、綿あめのようなフォルムが自慢の女の子。飼い主さんに『ドデカ餅』と表現されるほどのふわふわっぷりが魅力的。

甘えん坊で表情豊か、風が吹くだけで笑顔にしてくれるプンちゃんの日常はユーモアと愛情に溢れたものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、我が道を行くプンちゃんのお姿は日々ビションフリーゼの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bichonpun」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。