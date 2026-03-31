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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【ガソリン高騰】これからは本気で電気を作る時代じゃないか？ #ばものゆるドラ」と題した動画を公開した。動画では、デリカYouTuberのばもが、昨今のガソリン高騰や中東情勢を踏まえ、日本のエネルギー問題とキャンピングカーにおける電力自給の可能性について熱弁を振るっている。



動画の序盤、ばもは自身が視聴したというドキュメンタリー番組『Long Way Up』を紹介。電動バイクで南米からロサンゼルスまで長距離を旅する過酷な内容に触れ、「電気バイクで1日250キロ」と感銘を受けた様子を語った。



話題はそこから、昨今の中東情勢によるガソリン価格の高騰へと展開する。ばもは、日本のエネルギー自給率が極めて低い現状を指摘し、もしシーレーンが封鎖されたら「物流が命のわけですよ。物流が命ってことは燃料が命」と強い危機感をあらわにした。さらに、日本の自動車メーカーがEV開発に注力している背景について、「本気でやる価値があるっていうことを実はわかってるから」と独自の見解を示した。



また、日本国内のエネルギー政策についても言及。日本は地熱、風力、太陽光など自然エネルギーが豊富なのに、なぜもっと自給自足に注力しないのかと疑問を呈し、放置された土地を活用した発電の必要性を訴えた。一方で、キャンピングカー業界ではソーラーパネルやポータブル電源の進化により、個人レベルでのオフグリッド化が進んでいることにも触れ、「これ家でやるべきだよ」と日常的なエネルギー自給を提唱した。



ただ漫然と車中泊を楽しむだけでなく、エネルギーのあり方という社会課題にまで思考を広げるばもの姿勢から、彼が理想とする持続可能なアウトドアライフの形が垣間見える動画となっている。