先月退職して無職です。お金がなく国民健康保険が払えないのですが、役所から催促の手紙が来ました。払えない場合、どうすればいいのでしょうか？

無職でも国民健康保険の支払い義務はあるのか

会社を退職すると、それまで加入していた社会保険から外れ、多くの場合は国民健康保険に加入することになります。無職で収入がない場合でも、原則として国民健康保険料の支払い義務は発生します。

これは医療制度を維持するための仕組みであり、収入の有無に関わらず加入者全員に負担が求められるためです。しかし、実際には収入がない状態で保険料を支払うのは難しいケースも多く、そのような人のために救済制度も用意されています。



支払いが難しい場合に取るべき最初の行動

催促の手紙が届いた場合、まず重要なのは放置しないことです。無視を続けると延滞金が発生したり、最終的には財産の差し押さえといった強制措置につながったりする可能性もあります。

支払いが難しいと感じた時点で、できるだけ早く役所の国民健康保険窓口に相談することが大切です。相談することで、自分の状況に応じた対応策を提案してもらえることがあります。



減免制度や免除制度の活用

収入が大きく減少した場合や無職の場合、保険料の減免制度を利用できる可能性があります。前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は負担が重く感じられることがありますが、申請を行うことで保険料が軽減されることがあります。

また、災害や特別な事情がある場合にはさらに大きな減額が認められることもあります。これらの制度は自動的に適用されるわけではなく、自分で申請する必要があるため注意が必要です。



分割払いという選択肢

一括での支払いが難しい場合には、分割払いの相談も可能です。役所に事情を説明することで、無理のない範囲での支払い計画を立ててもらえることがあります。

少額でも継続して支払う意思を示すことで、強制的な措置を回避できる可能性が高まります。重要なのは、支払えないからといって何もしないのではなく、できる範囲で対応しようとする姿勢です。



滞納を続けた場合のリスク

国民健康保険料を長期間滞納すると、通常の保険証が使えなくなり、医療費を一時的に全額自己負担しなければならなくなる場合があります。

その後申請すれば一部は戻りますが、経済的な負担は大きくなります。また、最終的には給与や預金の差し押さえといった措置が取られることもあるため、早めの対応が重要です。



生活が厳しい場合の他の支援制度

無職で生活が困難な場合には、国民健康保険の問題だけでなく、生活全体を支える制度の利用も検討すべきです。例えば、失業給付や生活困窮者自立支援制度、場合によっては生活保護などがあります。

これらの制度を利用することで、保険料の支払いも含めて生活を立て直すことが可能になります。役所ではこれらの相談も受け付けているため、遠慮せずに相談することが大切です。



まとめ

無職で収入がない状態でも国民健康保険料の支払い義務はありますが、支払いが困難な場合には減免や分割払いなどの制度が用意されています。催促の手紙が届いた場合は放置せず、早めに役所へ相談することが最も重要です。

適切な手続きを行えば負担を軽減できる可能性があり、最悪の事態を避けることにもつながります。まずは一歩踏み出して相談することが、問題解決への第一歩となります。



出典

さいたま市 国民健康保険税の減免

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー