八戸学院光星（青森）は、第９８回選抜高校野球大会で中京大中京（愛知）との準々決勝（２７日＝甲子園）に１―２と惜敗。１４年ぶりとなる４強入りを果たせなかった。

１―１で迎えた５回に勝ち越しを許すと、打線は中京大中京の安藤（３年）―太田（３年）の見事な投手リレーに封じ込められた。投げては「４番・ＤＨ」で出場したエース右腕・北口晃大主将（３年）が６回からＤＨを解除して継投。２安打無失点の好投でリズムをつくったが、反撃の機会を得ることはできなかった。北口は「なんとか０点に抑えて、攻撃にいい流れを持っていきたかった。やってきたことは出せた」としつつ「甲子園のマウンドに戻ってきたい」とリベンジを誓った。

４番打者で主将も務める背番号「１」には、チームを活気づける爍圍蕋襭圍錚襭紕鬮瓩箸いΔ發Δ劼箸弔隆蕕あった。

「土日は練習が午前で終わることもあって、練習終わりの暇な時間、北口と２人でいる時は大体ＴｉｋＴｏｋを撮ってます」。笑顔で明かすのは中嶋歩投手（３年）だ。

空いた時間があれば、はやっている音源に合わせて北口とダンス動画を撮影。どこかに投稿するわけでもなく、近くに居合わせた選手たちに完成した動画をお披露目し、笑いを誘っているのだそう。最初は暇つぶし感覚で何気なく始めたというが、いつしかチームの大人気コンテンツになったのだという。

動画をよく見せてもらっている選手の一人は「北口は野球はうまいのに、ダンスはめっちゃ下手なんです（笑い）」と暴露。グラウンドでは大黒柱として貫禄を見せる北口だが、ぎこちないダンスでチームを和ませるムードメーカーとしても一役買っているそうだ。中嶋は「もし優勝したら甲子園のグラウンドで、聖地の土を持って踊りたいです。バズっちゃいますね」とニヤリ。冗談まじりに夢を膨らませた。

優勝には届かなかったが、１４年ぶり８強入りで爪痕を残した八戸学院光星。盛り上げ隊長たちが生み出す「笑いの力」がチームを奮起させてきた。この春に残した爐佞燭弔量喚瓩鬚なえるべく、夏再び舞い戻る。