日曜劇場『リブート』（TBS系）の最終話が放送された3月29日、主演の鈴木亮平がInstagramを更新し、43歳の誕生日を迎えたことを報告した。

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鈴木はキャプションに「おかげ様で、今年も無事に誕生日を迎えることができました」と綴り、最終話の放送と誕生日が重なったことについて「偶然ですが、なにか運命めいたものも感じています」と心境を明かした。

投稿では先日行われたイベントでもらったという誕生日ケーキを手前に、笑顔で自撮りする鈴木の姿が収められている。2枚目はケーキのアップで、プレート上には劇中で鈴木が演じた早瀬陸と儀堂歩の2人がバラの花束とともに描かれたイラストがあしらわれている。

また同日、劇中で早瀬夏海／幸後一香を演じた戸田恵梨香もInstagramを更新。最終話の放送を受けて「リブート最後までご覧いただきありがとうございました」と視聴者への感謝を述べるとともに、「みんなが本気でぶつかりあった愛情溢れるこの作品に参加する事ができて幸せでした」と撮影を振り返った。投稿には鈴木のアカウントをタグ付けし「お誕生日おめでとう」と祝福のメッセージも添えられ、鈴木との笑顔の2ショットが写されている。（文＝リアルサウンド編集部）