「ニュースウオッチ9」「NHKニュース7」などNHKの看板ニュース番組を歴任しながら、昨年4月に『週刊文春』に"略奪不倫"を報じられた畠山衣美アナウンサー。報道以降は事実上の降板となっていたが、この4月から金沢放送局に異動することになった。NHK関係者が語る。

【写真を見る】“略奪不倫報道”で降板後、金沢で再出発となった畠山アナ。新番組の宣材写真ではセンターに

「『NHKニュース7』のレギュラーリポーターに就任した矢先、『週刊文春』に局内の既婚年下ディレクターとのデート写真を報じられてしまった。報道後は本人からの申し出で降板し、それ以降番組への出演はありませんでした」（NHK関係者）

2015年に営業担当として入局し、途中でアナウンス担当に異動した異色の経歴を持つ畠山アナ。今年3月で退職する和久田麻由子アナを継ぐ"エース候補"として期待されていただけに、報道の影響は大きかった。

「畠山アナは、お相手の後輩ディレクターから『離婚済みと聞かされていた』と局に説明したそうです。男性サイドからも同様の事情を聴取した局側は、彼女に表向きな"お咎め"を下さなかった。ただ本人は報道に相当ショックを受けたようです。やつれた姿でアナウンス室に出勤する彼女を心配する同僚も多かった」（同前）

雌伏の1年を過ごしてきた畠山アナだが、新天地で復活を遂げるようだ。

「金沢放送局の夕方6時からのニュース番組『かがのと』のメインキャスターに就任したことがNHKのリリースに記載されていたんです。彼女は局側からの打診を快諾し、再起に向けて意気込んでいるようです」

別のNHK関係者が語る。

「例えば2017年にW不倫が報じられた與芝由三栄（よしば・ゆみえ）アナは報道以降表舞台には立っておらず、2022年に局内不倫を報じられた阿部渉アナも即降板し、アナウンス室を離れました。しかし畠山アナの場合、彼女の説明通り相手が独身だと嘘をついていたのであれば、被害者でもある。番組に起用されるのは自然なことでしょう。

近年は、配信番組やイベントのニーズの高まりもあって、NHKから配信番組制作会社に転職するアナウンサーも多い。そんななか、局としては畠山アナに心機一転、再出発してほしいという思いがあるのではないでしょうか。

ちなみに……"お相手"として報じられた年下ディレクターも、部署も変わらず"お咎めなし"だったそうです。局は、2人の関係はあくまでプライベートなことと判断したのでしょう」

NHKに聞くと、「職員個人に関することについてはお答えしておりません」と回答した。

畠山アナの"再出発"に期待したい。