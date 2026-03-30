開催：2026.3.30

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 7 - 11 [レイズ]

MLBの試合が30日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。

2回表、6番 ジョニー・デルーカ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 STL 0-1 TB、ピッチャー ダスティン・メイがワイルドピッチでレイズ得点 STL 0-2 TB、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 0-3 TB

3回裏、さらにセカンドが悪送球でカージナルス得点 STL 1-3 TB

4回表、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 STL 1-4 TB、2番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 STL 1-5 TB、3番 セドリク・ムリンス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 STL 1-6 TB

4回裏、7番 ジョーダン・ウォーカー 6球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカージナルス得点 STL 4-6 TB

8回表、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 4-7 TB、2番 ジョナサン・アランダ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 4-8 TB、3番 セドリク・ムリンス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 STL 4-9 TB

8回裏、6番 ノーラン・ゴーマン 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 5-9 TB、8番 ペドロ・パヘス 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 7-9 TB

9回表、8番 カーソン・ウィリアムス 初球をスクイズ成功でレイズ得点 STL 7-10 TB、1番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 7-11 TB

試合は7対11でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 06:16:16 更新