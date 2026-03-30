【MLB】ブルワーズ ー Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で開幕から3戦連発となる右中間への3号を放った。

若きスラッガーが豪快なアーチを描いた。2点リードで迎えた2回、右腕のブランドン・スプロートが投じた内角低めの93.2マイル（約150キロ）のカットボールを捉えると、右中間スタンドギリギリに飛び込むアーチとなった。飛距離375フィート（約114メートル）、打球速度102.1マイル（約164.3キロ）、角度38度。右翼手がジャンプしてグラブに当たったが、そのまま柵を越えた。一塁ベースを回った際に右手を突き上げ、敵地騒然の一撃となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によれば、デビュー戦から3試合連続で本塁打を放つのは、トレバー・ストーリー、チェイス・ドローター、カイル・ルイス以来4人目。日本選手としては初の快挙となった。

村上は26日（同27日）のデビュー戦で、9回に右越えの1号ソロ、1日空いて2戦目の28日（同29日）には4回に中越え2号を放っていた。この日はデビューから3戦目となっていた。（Full-Count編集部）