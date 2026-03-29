能登の教訓を6本の動画で学べる！ 日本損害保険協会「みんなの防災スイッチON YouTube防災動画」

記事ポイント BS日テレ防災番組の完全版が日本損害保険協会YouTube公式チャンネルで視聴できる能登半島地震の教訓・最新技術・マンション対策など全6本の動画を公開中放送では伝えられなかった取材内容も含む、テレビより詳しい防災コンテンツ BS日テレ防災番組の完全版が日本損害保険協会YouTube公式チャンネルで視聴できる能登半島地震の教訓・最新技術・マンション対策など全6本の動画を公開中放送では伝えられなかった取材内容も含む、テレビより詳しい防災コンテンツ

防災への備えを動画で学べるコンテンツが、日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで公開されています。

BS日テレで2026年1月3日から3月18日にかけて放送された防災番組「みんなの防災スイッチON！

〜”大地震”命を守る事前の備え〜」を基に制作された全6本の動画は、能登半島地震の教訓や高層マンションの被災対策など、身近な防災テーマをわかりやすく解説しています。

放送では伝えられなかった関係者への取材内容も収録されており、番組以上に踏み込んだ防災情報が得られます。

日本損害保険協会「みんなの防災スイッチON！」YouTube防災動画コンテンツ

公開チャンネル：日本損害保険協会YouTube公式チャンネル原作番組：BS日テレ「みんなの防災スイッチON！〜”大地震”命を守る事前の備え〜」放送期間：2026年1月3日〜3月18日（5分番組・全6回＋再放送6回）YouTube公開動画数：全6本

日本損害保険協会が制作に協力したBS日テレの防災番組が、YouTubeでより充実した内容として公開されています。

昨今、自然災害が激甚化・頻発化しており、事前の備えの重要性が高まる中、本動画コンテンツでは被害の発生を未然に防ぎ軽減するための取り組みが紹介されています。

動画では、実際の被災経験や現場取材をもとにした具体的な防災知識が解説されています。

公開されている6本の動画テーマ

日本損害保険協会YouTube公式チャンネルで公開されている6本の動画は、次のテーマで構成されています。

能登半島地震の体験を明日の備えに震災時『命を守る』最新技術知られざる『帰宅困難』問題救援はすぐには来ない？孤立から自立へマンションでの被災生活のための備え被災後の『マンション復旧』のための事前の備え

能登半島地震で成果を上げた最新技術や、震災の経験を活かした防災マップ作りなど、実際の被災事例に基づいた情報が盛り込まれています。

高層マンションで懸念される「高層難民」問題や帰宅困難問題といった、都市生活者が直面しやすいリスクへの対処法も解説されています。

昨年度に制作した動画コンテンツも引き続き公開されており、継続的に防災情報を学べる環境が整っています。

全6本の動画は、命を守るための実践的な知識と最新情報をわかりやすくまとめた内容です。

能登半島地震の生の教訓や、高層難民・帰宅困難といった現代の都市生活に直結するリスクへの備えが体系的に学べます。

放送では伝えられなかった取材内容も含まれており、テレビ番組よりも踏み込んだ防災情報が得られます。

日本損害保険協会YouTube防災動画コンテンツの紹介でした。

よくある質問

Q. 防災動画はどこで視聴できますか？

A. 日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで、全6本が無料で公開されています。

Q. テレビ放送版と動画コンテンツの違いは何ですか？

A. YouTube公開版には番組内では放送できなかった関係者への取材内容も含まれており、放送版よりも詳細な防災情報が収録されています。

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