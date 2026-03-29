Image: サンワサプライ

何かとお世話になっているサンワサプライのプロダクトたち。その守備範囲の広さには驚きもありつつ、定評がある。持っていると頼りになるベストギアを紹介します。

液晶がクールなSSD

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サンワサプライの｢600-IPCFAN｣シリーズは、スマートフォン向けのUSB-C接続ポータブルSSD。Type-Cポートを備えたスマートフォンなどの機器に直接刺せるUSB-Cコネクタを搭載しています。

一番の特徴は、前面が液晶画面になっていること。充電中や給電中、データ転送中などの数値が表示されます。さまざまな情報が視覚化されると、なんだかテンションが上がりますね。

もちろんスペックについても抜かりなし。読み込み速度は最大990MB/s、書き込み速度は最大960MB/sと、ポータブルSSDとしては優秀な部類。スマホで動画を撮る機会が多い人などにとっては心強い味方になってくれそう。

放熱については、冷却ファンで対応。内部温度に合わせて回転速度を自動調整してくれるので、熱暴走が極力起こらないようになっています。

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延長ケーブルが同梱されており、スマートフォンの背面にマグネットで固定することも可能。使いやすさも隙がないですね。

容量は512GB、1TB、1TBの3種類。用途に応じて適切なサイズが選べます。

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サンワサプライ、スマホ用SSDの決定版を発売する

シンプルさが強みのプログラマブルキーボード

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クリエイティブワークや事務処理作業、使いこなすと便利なのが左手デバイス。サンワサプライの｢400-SKB075｣は、非常にシンプルなルックスのプログラマブルキーボードになっています。

専用ドライバーを使うことで、キーボード・マウス・文字列、ショートカットのモードから、キーに割り当てが可能。

キーの数は３つとやや控えめですが、その分厳選した操作を物理ボタン化できるのがいいですね。重要度の高いキーを割り当てておくのがよさそう。

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キー本体に設定データを書き込むので、ドライバーを入れていないPCに差し替えても同じ設定で使える点もうれしいポイントです。なた、LEDバックライトもついており、ゴージャスな仕上がりとなっている点にもワクワクします。

シンプルさ＆小型さが強みのプログラマブルキーボード、左手デバイスの入門にいかがでしょうか。

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わずか3つの拡張キーでPC操作は楽になる

スティック操作の特殊なマウス

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マウスの操作方法といえば、レーザーセンサー式が定番。最近ではトラックボールも一定の人気を博している印象があります。さまざまあるマウスの操作ですが、ゲームコントローラーのように、スティックを利用してみるというのはどうでしょう？

サンワサプライの｢400-MABT156BK2｣は、指に装着し、スティックを操作するタイプのマウス。カーソル移動に加えて、左右クリックと上下スクロールが使えます。

手に装着したままキーボードを使えるので、手の移動が減るという点がメリットですね。パワポやキーノートのプレゼンモードで利用するのもよさそう。

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そんな特殊仕様のマウスですが、寝ながらPCを操作したい人なんかにもハマるのではないでしょうか。横になり、ルーズな姿勢でネットサーフィンをする際などにも活躍すると思います。

仕事の効率化から、ゆるゆるPCを使う際のお供にまで、ポテンシャルのあるマウスになっている気がします。

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ごろ寝PCにいい。スティックで操作できる｢空中マウス｣が便利そう