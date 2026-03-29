IVEユジン、ミニスカから美脚スラリ カジュアルコーデに絶賛の声「スタイルがレベチ」「自然体なのにオーラ凄い」
【モデルプレス＝2026/03/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が3月28日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス滞在中のミニスカート私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「どの角度から見ても完璧」美脚際立つ“超ミニ”私服ショット
ユジンは、米・ロサンゼルスに滞在中の様子を複数枚投稿。グラフィックプリントが施された白Tシャツに、黒のミニスカート、黒のショートブーツを合わせ、屋外のソファでリラックスした表情を浮かべるカットでは、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイルがレベチ」「自然体なのにオーラ凄い」「ミニスカから伸びる脚が異次元」「どの角度から見ても完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP人気メンバー「どの角度から見ても完璧」美脚際立つ“超ミニ”私服ショット
◆IVEユジン、ミニスカ×Tシャツで美スタイル披露
ユジンは、米・ロサンゼルスに滞在中の様子を複数枚投稿。グラフィックプリントが施された白Tシャツに、黒のミニスカート、黒のショートブーツを合わせ、屋外のソファでリラックスした表情を浮かべるカットでは、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルがレベチ」「自然体なのにオーラ凄い」「ミニスカから伸びる脚が異次元」「どの角度から見ても完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】