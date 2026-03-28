BIGHIT MUSICは3月26日、BTSに関する悪質な投稿をめぐり、新たな法的措置に着手したと発表した。複数のオンラインコミュニティで、虚偽情報やネガティブな内容を組織的に拡散する動きが確認されたという。



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同社によると、名誉毀損や情報通信網法違反で、すでに有罪が認定され、罰金が科されたケースも出ている。特に掲示板「theqoo」などでは、複数の利用者が連携して投稿していたとみられる。



担当者は、「BTSの音楽、パフォーマンス、コンテンツに関する噂を流布する行為や、集団投稿に関与した者には、法的責任を最後まで追及する」と強調。「投稿が削除されていても免責にはならず、和解や情状酌量は一切ない」と断言した。



さらに監視体制を拡充し、コミュニティ単位での法的対応も検討中だと明かした。あわせて、知的財産権侵害の増加にも懸念を示している。



BTSは先日、約4年ぶりとなるニューアルバム「ARIRANG」をリリースし、本格的なカムバックを果たしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）