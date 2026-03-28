F1日本GPで発見、角田裕毅の“近況”に海外歓喜「前よりも…」人気は不滅「もっと見たい！」
今季はレッドブルのリザーブドライバー
自動車レースのF1は今季第3戦の日本グランプリが三重・鈴鹿サーキットで開催中だ。今季参戦している日本人のレギュラードライバーはいないが、カメラが捉えた角田裕毅の“近況”に海外のファンが沸いている。
フリー走行が行われた27日、F1公式とレッドブルの公式Xが続々公開したのは、ピットで無線のレシーバーをつけた角田裕毅の姿だ。今季は昨季までステアリングを握ったレッドブルのリザーブドライバーを務めており、青と黒のチームウェアに身を包んでいる。今回の日本GPでは露出があまりなく、ついに明らかになった近況に、海外のファンがコメントを寄せた。
「もっとユウキの写真が見たいよおおおおお」
「ユウキ・ツノダが日本GPで輝いている姿を見るのはいつも嬉しい。ファンも大喜びだよ」
「ユウキ、恋しかったよ!!!」
「ユウキが運転するのを見るのが待ちきれない」
「みんなあなたのことを切望しているわ」
「なぜか前よりも幸せそうに見える」
「日本のヒーローだ」
「ユウキが生きているのが確認された」
「彼がいなくて本当に寂しい。レースグリッドに戻してくれ。彼のレース姿が見たいんだ」
25歳の角田は2021年に当時のアルファタウリでF1デビュー。昨季序盤には親チームのレッドブルへの昇格を果たしたが、シーズン33ポイントでドライバーズランキング17位。オフにはレギュラーシートを失い、今季はテスト兼リザーブドライバーとなった。世界での人気は健在なようだ。
（THE ANSWER編集部）