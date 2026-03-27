デジタル庁は２７日、国や地方自治体が使う共通の情報システム基盤「ガバメントクラウド（政府クラウド）」の提供事業者に、ＩＴ企業のさくらインターネットを正式選定したと発表した。

政府クラウドの提供はこれまで米アマゾンなど米ＩＴ大手に限られてきたが、初めて日本企業による「国産クラウド」が提供されるようになる。

松本デジタル相は２７日の記者会見で「国産が入ることは国民の安心感にもつながる」と期待を示した。さくらインターネットの田中邦裕社長は読売新聞の取材に「国産クラウドの技術力、信頼性が評価された結果で、国や自治体における実現可能な選択肢の一つとして貢献できる」と強調した。

同社は２０２３年、データの保管や安全対策などの要件を２５年度末までに全て満たすことを条件に、提供事業者に選ばれた。その後に技術開発などを進めた結果、デジタル庁が全要件を満たしたことを確認、正式選定に至った。

政府クラウドを巡ってはデジタル庁が２１〜２２年、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、オラクルの米ＩＴ大手４社を提供事業者に選定。ただ国民のデータ管理を外国企業に依存することに、経済安全保障の観点から懸念も指摘された。

このため同庁は２３年秋、国産の導入を促す狙いから事業者の選定方式を見直した。事業者が数年かけて要件を満たすことを認めるなど選定要件が緩和され、今回、「国産クラウド」の導入につながった。

◆さくらインターネット＝１９９９年設立の中堅ＩＴ企業。クラウドサービスを主力事業とし、東京や大阪、北海道でデータセンターを運営する。２０２５年３月期の連結売上高は３１４億円。本社・大阪市。