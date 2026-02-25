2026年2月2日から、「東京アプリ生活応援事業」が開始されました。掲題にある通り、東京都民であれば「1万1000円相当のポイント」が付与されます。この取り組みは、何を目的として行われているのでしょうか。また、どうすればポイントを受け取れるのでしょうか。 本記事では「東京アプリ生活応援事業」について、概要やポイントの受け取り準備、受け取り方法などを解説します。 東京アプリの生活応援事業が2月2日から