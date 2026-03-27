◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

巨人が開幕戦で昨季王者の阪神に競り勝った。ドラフト１位・竹丸竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が６回３安打１失点の好投で、球団史上初となる新人開幕投手勝利。ジャイアンツでルーキーとして６４年ぶり３人目の大役に抜てきされた左腕が、大仕事をやってのけた。打線も１番・キャベッジが球団では２００７年の高橋由伸以来、１９年ぶりとなる開幕戦先頭打者アーチ。新４番に座った新外国人のダルベックも４回に貴重な来日１号ソロを放ち加点した。９人中、実に６人が開幕スタメン初体験というフレッシュな布陣で勝負に出た、阿部慎之助監督の大胆な采配もズバリ。昨季のセ･リーグ覇者から勝利をもぎ取った。

巨人は初回、ルーキー竹丸が２死から阪神の森下に初安打を許したが、４番の佐藤を打ち取りゼロ発進。するとその裏、キャベッジが阪神先発の村上の内角１４４キロ直球をうまくとらえ、先頭打者弾を右翼スタンドに放り込んだ。「打てたことを神に感謝するよ」。昨季も開幕戦でチーム１号を放ち、１７発でチーム本塁打王だった助っ人砲が、今季は超攻撃的１番として打線を勢いに乗せた。２番・松本剛が１１球粘って四球で出塁すると、３番・泉口が見事にエンドランを決めて右前安打。無死一、三塁とチャンスを広げると、新外国人ダルベックの遊ゴロ併殺打の間に１点を追加した。

竹丸は新人らしからぬ堂々としたマウンドさばきで３回まで無失点に抑えた。４回に無死から連打で無死一、三塁のピンチを招いたが、大山の中犠飛による１失点にしのいだ。杉内投手チーフコーチは「ゾーン内で勝負できていることが良い結果につながっている」と試合中にコメント。直球を思い切って投げこむ強気の投球で、阪神打線をねじ伏せた。

すると４回裏、１死からダルベックがバックスクリーンへ豪快な来日１号。「1点返された後だったので、すぐにリードを広げることができてよかったよ」という新助っ人砲の貴重な一発で、リードを再び２点に広げた。

竹丸は結局、６回を７９球で１失点にまとめた。すると阿部監督は７回に船迫、８回は日本ハムから新加入した北浦、９回に田中瑛を投入する大胆な継投で逃げ切った。

竹丸は球団史上初となる新人開幕投手勝利。米移籍した岡本和真に代わる新４番に起用したダルベックが来日１号と、起用した新戦力が軒並み活躍するなど、阿部采配もズバリ。昨季は直接対決で８勝１７敗と大きく負け越した阪神に競り勝ち、大きな開幕戦勝利を手に入れた。