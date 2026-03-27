アジア女王としてアメリカと対戦する

ABEMAは3月27日、なでしこジャパン（日本女子代表）が臨むアメリカ遠征での国際親善試合3連戦を、「ABEMA」にて国内独占で無料生中継すると発表した。

今回の遠征で、なでしこジャパンは4月12日、15日、18日にアメリカ女子代表と対戦する。ニルス・ニールセン監督率いる日本は、先日行われた「AFC女子アジアカップ2026」で見事優勝を果たした。2025年に開催された「2025 SheBelieves Cup」ではアメリカを下して大会初制覇を成し遂げており、同体制の下で攻撃的なスタイルを確立しつつある。

対するアメリカ女子代表は、FIFAランキング2位を誇る世界屈指の強豪だ。エマ・ヘイズ監督のもと、2024年の国際大会で金メダルを獲得。トリニティ・ロッドマンら強力なアタッカー陣を擁する圧倒的な攻撃力が特徴で、なでしこジャパンにとっては過去の対戦成績でわずか3勝しか挙げていない難敵となる。

来年に控える2027年FIFA女子ワールドカップに向け、チーム力や個々のプレーの質を高めるうえで非常に重要な機会となる。アジア女王として完全アウェーの地でどのような戦いを見せるのか注目が集まる。

第1戦は4月12日の日本時間午前6時37分、第2戦は15日の同11時7分、第3戦は18日の同10時7分にキックオフ予定となっている 。（FOOTBALL ZONE編集部）