ミセス『サン！シャイン』最終回にコメント テーマソングの縁に感謝「愛してくださって、ありがとうございました！」
朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）が、27日に放送。この日の放送をもって、約1年におよぶ歴史に幕を閉じるが、テーマソング「breakfast」を担当しているMrs. GREEN APPLEがVTRでコメントを寄せた。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
冒頭「谷原さん、スタジオの皆さん、サン！シャインをご覧の皆さん、おはようございます！Mrs. GREEN APPLEです」とあいさつ。若井滉斗は、同曲がテーマソングとなっていたことについて「本当にありがたかったですね。breakfastは、僕たちにとってもほんと大切な曲なんですけども、それがサン！シャインで毎回流れていたというのは、本当にありがたかったですし、光栄でした。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
大森元貴が「谷原さん、インタビューもねしてくださって。breakfastのダンスも一緒にしてくださって。その時たしか、谷原さんの誕生日だったのかな。すごく覚えております。ありがとうございました」と呼びかけた。
藤澤涼架も「さみしいですね。スタジオもお邪魔させていただきまして、みなさんお久しぶりです！本当に温かく迎えてくださりまして。CMとか間の時間でも仲良くお話ししてくださって、そんなすてきな皆さんで番組をやられているところに、お邪魔させていただいて、すごくうれしかったです。ありがとうございます」としみじみ。大森が「breakfast、本当に1年間愛してくださって、ありがとうございました！そして、お疲れ様でした」と締めくくっていた。
同番組は、前番組の『めざまし8』に続き俳優の谷原章介がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）がスペシャルキャスターとして出演していた。4月からは、後枠に新たな番組を設けることはせず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）の放送時間を拡大する。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
冒頭「谷原さん、スタジオの皆さん、サン！シャインをご覧の皆さん、おはようございます！Mrs. GREEN APPLEです」とあいさつ。若井滉斗は、同曲がテーマソングとなっていたことについて「本当にありがたかったですね。breakfastは、僕たちにとってもほんと大切な曲なんですけども、それがサン！シャインで毎回流れていたというのは、本当にありがたかったですし、光栄でした。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
藤澤涼架も「さみしいですね。スタジオもお邪魔させていただきまして、みなさんお久しぶりです！本当に温かく迎えてくださりまして。CMとか間の時間でも仲良くお話ししてくださって、そんなすてきな皆さんで番組をやられているところに、お邪魔させていただいて、すごくうれしかったです。ありがとうございます」としみじみ。大森が「breakfast、本当に1年間愛してくださって、ありがとうございました！そして、お疲れ様でした」と締めくくっていた。
同番組は、前番組の『めざまし8』に続き俳優の谷原章介がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）がスペシャルキャスターとして出演していた。4月からは、後枠に新たな番組を設けることはせず、現在放送中の『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）と『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）の放送時間を拡大する。