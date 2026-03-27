この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】現預金を増やすだけ増やすと会社はどうなるのか？プロが徹底解説します。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】現預金を増やすだけ増やすと会社はどうなるのか？プロが徹底解説します。」と題した動画を公開。多くの経営者が目指す「現預金の増加」が会社と社長にどのような影響を及ぼすのか、そのメリットと注意点を解説した。



動画の冒頭で市ノ澤翔氏は、会社が現預金を増やすことは「めちゃくちゃいいこと」としながらも、ある注意点を理解していないと「せっかく増やした現預金を溶かして倒産することになってしまう」と警鐘を鳴らす。



現預金が増えることによる会社のメリットとして、市ノ澤氏はまず「倒産しにくくなる」ことを挙げる。会社は利益が出ていても現金が尽きれば倒産するため、潤沢なキャッシュはそのまま会社の存続力に直結する。また、金融機関からの評価が上がり融資を受けやすくなるほか、新規事業や広告宣伝といった「やりたいことができるようになる」状態を作れると説明した。



一方で社長個人にとっては、精神的に「安心できる」ことが大きいという。しかし、ここに落とし穴があると市ノ澤氏は指摘する。お金が増えると生活水準が上がり「無駄遣いが増える」傾向があり、これが固定費の上昇を招き、結果的に会社の首を絞めることになりかねない。



さらに、会社経営において最も注意すべきは「運転資金を増やさない」ことだと強調。特に在庫は資産として計上されるため見過ごされがちだが、過剰な在庫は現金を寝かせることになり、資金繰りを悪化させる大きな要因になるという。



その上で、市ノ澤氏は理想的な現預金の目安として、第一目標に「固定費の半年分」を提示。これにより、万が一売上がゼロになっても半年間は会社を維持できる。そして最終目標として、コロナ禍のような予測不能な事態に備え、「固定費の2年分」の現預金があれば「相当強い」会社になれると語った。



最後に市ノ澤氏は、「キャッシュイズキング！売上では社長は癒されません！キャッシュが社長を癒すんです！」と力強く締めくくり、売上や利益だけでなく、手元にある現金の重要性を改めて訴えた。



【2021年制作。財務の本質は変わりませんが、現在は当時よりインフレや金利変動の影響が強まっています。現預金の確保という「守り」に加え、資産価値を維持する「攻め」の視点も併せてご検討ください。】