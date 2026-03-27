チャンス到来…追加招集の橋岡大樹が決意「失うものは何もない。準備して最高のパフォーマンスを」
安藤智哉の負傷により、追加招集となった橋岡大樹。今冬スラヴィア・プラハから期限付き移籍でヘントに加わり、早速レギュラーとして活躍している。
「僕自身、本当にギリギリ最後に入ったという感じ。それでも大枠のメンバーの中には入っているという意味だと思います。ワールドカップは何が起こるか分からないし、常に準備をすることが大切。もう失うものは何もないですし、準備して最高のパフォーマンスをしたいと思っています」と意気込んだ。
25日のフォーメーション練習では3バックの右ストッパー、26日は右ウイングバックでプレーした。橋岡は「守備の部分では、最初からだったら対面の選手にやられずゼロで抑える。途中からなら勝っている状況で入ると思うので、後ろに強い選手が要るし、（相手に）ヘディングの強い選手がいるかもしれない。そこで負けないのがタスクだと思いますし、完璧にこなさないといけない」と述べた。
「僕自身、本当にギリギリ最後に入ったという感じ。それでも大枠のメンバーの中には入っているという意味だと思います。ワールドカップは何が起こるか分からないし、常に準備をすることが大切。もう失うものは何もないですし、準備して最高のパフォーマンスをしたいと思っています」と意気込んだ。