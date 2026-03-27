年収600万円の30歳ジム経営者、集客は「広告費ゼロ」 麻布台ヒルズ前に出店できた理由とは
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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、30歳のパーソナルジム経営者へのインタビュー動画を公開。年収や初期投資額を明かす一方で、創業当時は「貯金額が20万円ぐらいしかなかった」と告白し、厳しい状況から事業を軌道に乗せた舞台裏を語った。
動画に登場したのは、パーソナルジム「マーレジム」を経営して2年弱になるという男性。現在は麻布台ヒルズの目の前に1店舗を構え、5月には2店舗目のオープンを準備中だという。
ジムの開業にかかった初期投資額は「1000万円」と明かし、自身の収入については「役員報酬」として年間600万円を得ていると率直に答えた。
順調に事業を拡大しているように見えるが、創業当初は苦労も多かったという。最も大変だったこととして、「2年前の4月にオープンした」当時を回顧。笑顔を見せながらも「貯金額が20万円ぐらいしかなかった」と衝撃の事実を告白した。
続けて、「赤字だったら店を畳んでいたかな」と振り返り、最初の3ヶ月間は常に資金繰りのプレッシャーを感じる「ヒリヒリした」日々だったと語った。
しかし、幸いにも開業以来一度も赤字を出したことはないという。その背景には、広告費を一切使わない独自の集客戦略があった。集客は主にInstagramで行っており、「オーガニックのリール」や、自身とスタッフを合わせて30万人を超えるフォロワーからの流入で成り立っていると説明した。
プライベートではゴルフに夢中で「週6～7で練習している」と明かし、将来欲しいものとして「ポルシェのGT3」を挙げるなど、車好きの一面も。一方で、個人的な貯金は「全くしていない」と語り、インタビューを締めくくった。
動画に登場したのは、パーソナルジム「マーレジム」を経営して2年弱になるという男性。現在は麻布台ヒルズの目の前に1店舗を構え、5月には2店舗目のオープンを準備中だという。
ジムの開業にかかった初期投資額は「1000万円」と明かし、自身の収入については「役員報酬」として年間600万円を得ていると率直に答えた。
順調に事業を拡大しているように見えるが、創業当初は苦労も多かったという。最も大変だったこととして、「2年前の4月にオープンした」当時を回顧。笑顔を見せながらも「貯金額が20万円ぐらいしかなかった」と衝撃の事実を告白した。
続けて、「赤字だったら店を畳んでいたかな」と振り返り、最初の3ヶ月間は常に資金繰りのプレッシャーを感じる「ヒリヒリした」日々だったと語った。
しかし、幸いにも開業以来一度も赤字を出したことはないという。その背景には、広告費を一切使わない独自の集客戦略があった。集客は主にInstagramで行っており、「オーガニックのリール」や、自身とスタッフを合わせて30万人を超えるフォロワーからの流入で成り立っていると説明した。
プライベートではゴルフに夢中で「週6～7で練習している」と明かし、将来欲しいものとして「ポルシェのGT3」を挙げるなど、車好きの一面も。一方で、個人的な貯金は「全くしていない」と語り、インタビューを締めくくった。
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