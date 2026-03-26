ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。交際7年になるカップルが、サウナ付きのボートで仲睦まじく密着する姿に、スタジオから興奮の声が上がった。

【映像】スタイル抜群の水着姿（全身ショットも）

本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅に密着するリアリティ番組。

今回決断の旅に出ているのは、31歳のでスタイル抜群の“紗栄子似”美人ギャル・サチエと、39歳の会社経営者・ケンシ。みやぞん似で人当たりが良いケンシだが、過去の二股疑惑やキャバクラ通い、酒癖の悪さなどから“自認クズ”の一面も。そんな彼に不信感を募らせてきたサチエは、旅行前に婚約指輪を突き返しており、現在は2年もの間「何もない状態」が続いているという。

重い課題を抱える2人だが、旅の途中では貸切のサウナボートを楽しむことに。サチエはスタイルの良さが際立つ眩しい真っ白な水着姿で登場。2人で熱いサウナで汗を流した後、「せーのっ！」と息を合わせて冷たい水風呂へダイブした。

「やばい！超冷たい！」「あと10秒！1、2、3…」と、冷たさに身をよじらせながらも笑顔でじゃれ合う2人。手を取り合い、心の底から楽しそうに笑い合うその姿は、長年連れ添ったカップルならではの安定感に溢れていた。

この様子を見守っていたスタジオ陣からは「かわいいねー！」「ラブラブやん」とほっこり。ゆうちゃみも「カップルとしてはもう最高なんやろな」と、2人のビジュアルとお似合いの雰囲気を絶賛したほか、視聴者からは「目のやり場に困る」「⚫︎⚫︎⚫︎」「⚫︎⚫︎⚫︎」などの反響が寄せられていた。

しかし、この直後、ボートのベンチで涼んでいた2人の間に、結婚に向けたシビアな空気が流れ始める。果たして、最高にお似合いの2人は過去のわだかまりを乗り越え、涙の結婚を選択できるのか。