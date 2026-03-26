お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が、“3LLDDKK”の自宅をリフォームする様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】山本圭壱の“3LLDDKK”の自宅（複数カット）

2022年11月、タレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野の第2子妊娠を報告していた。

夫婦のSNSでは日常について発信しており、にこりちゃんが1歳の誕生日を迎えた際の家族ショットや、自宅に設置した特大プールで山本とにこりちゃんが遊ぶ姿などを公開してきた。

3月20日には自身のYouTubeチャンネルで「新しい家を大公開！」と題した動画を投稿。荷物や衣類が増え、窮屈になっていたところ、第2子を授かったタイミングで隣が空いていたため新たに借りたと明かした。壁を破ってつなげることはできなかったものの、2部屋で合計3LLDDKKになったことを報告。

“3LLDDKK”の自宅をリフォーム

24日の動画では、新しい家のリビングにジョイントマットを敷く様子を公開。協力して作業を進め、マットを敷き終えたリビングでにこりちゃんが遊ぶ姿も披露した。

この動画には、「キレイに完成しましたね！」「にこりちゃん、遊ぶスペースが広くなって良かったね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）